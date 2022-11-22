



РФ отправила бомбардировщики и ядерные подлодки к берегам Канады и США

По словам высокопоставленного канадского военного чиновника, Россия начала отправлять дальние бомбардировщики через Арктику в воздушное пространство Северной Америки после непродолжительной паузы в первые месяцы войны на Украине, пишет GlobalNews.



Российские подводные лодки также действуют у обоих берегов Северной Америки. Таким образом Москва, вероятно, стремится продемонстрировать свою способность нанести удар по США и Канаде, сказал генерал-лейтенант Ален Пеллетье, заместитель командующего Североамериканским командованием воздушно-космической обороны.



"В этом году мы наблюдаем сокращение, особенно после незаконного вторжения России в Украину 24 февраля. Однако некоторые из этих действий теперь возобновились", — заявил Пеллетье комитету Сената по обороне в понедельник.



"Деятельность не ограничивается только дальней авиацией. Россия использует свои подводные лодки сейчас как на атлантическом, так и на тихоокеанском побережье, чтобы на деле продемонстрировать свои стратегические возможности и создать угрозу для Северной Америки".



Пеллетье и другие представители министерства обороны также подтвердили, что Канада и США начали работу по модернизации Norad, общей системы раннего предупреждения, которая представляет собой первую линию обороны Северной Америки от иностранного нападения с воздуха.



Либеральное правительство объявило в июне, что Оттава планирует инвестировать 4,9 миллиарда долларов в течение шести лет и 40 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет для модернизации системы в сотрудничестве с Вашингтоном, округ Колумбия.



Это включает в себя замену ряда радаров эпохи 1980-х годов на севере Канады, которые составляют основу вклада этой страны в Norad, более современными системами, которые могут видеть дальше, а также обнаруживать и отслеживать новые типы оружия.