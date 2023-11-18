



Канада проверит возможносить продажи своего военного оборудования России

В Канаде начались проверки по факту сообщений о возможной продаже канадской системы противодействия дронам в Россию.



Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блер, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.



По предварительным данным оборудование канадской компании Skycope Technologies могло оказаться у Российского технологического университета.



"Этот вопрос, который будут расследовать наши правоохранительные органы и службы национальной безопасности и разведки. И если нарушения санкций, которые мы ввели действительно имело место, существуют юридические процедуры, которые могут быть применены".

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В четверг российский портал "Агентство" сообщил о приобретении вышеупомянутым российским университетом радара-детектора для обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies. Стоимость контракта составила 4,5 млн руб.

