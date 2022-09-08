



Rolls-Royce и Skoda JS будут сотрудничать по внедрению малых модульных реакторов

Британская компания Rolls-Royce SMR подписала Меморандум о взаимопонимании с чешским языком Škoda JS. В рамках сотрудничества компании изучат возможности совместного развертывания малых модульных реакторов (ММР, англ. – small modular reactor, SMR) как в Чешской Республике, так и в других регионах Центральной Европы.



"Поскольку 90% силовой установки производится на нашем заводе, нам нужны надежные и правильные партнеры в ключевых местах по всему миру для нашей модели международных поставок", - заявили в Rolls-Royce.



Škoda JS специализируется на производстве водно-водных ядерных реакторов (PWR) и критических компонентов, в частности корпусов реакторов (RPV), внутренних элементов реакторов, приводных механизмов управляющих стержней и систем контроля безопасности.