



Зеленский в Давосе: "Путин олицетворяет войну" и не изменится

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на президента России Владимира Путина на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Швейцарии во вторник, 16 января.



Он также взял жесткий тон в общении со своими союзниками, поскольку "усталость от войны растет, и потребовал от союзников обеспечить соблюдение санкций, помочь в восстановлении страны и продвижении мирного процесса".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Кто-нибудь думает, что дело только в нас, только в Украине. Они в корне ошибаются", - сказал он в своей речи. "Возможные направления и даже сроки новой российской агрессии за пределами Украины становятся все более очевидными".



По его словам, "Путин олицетворяет войну" и не изменится.



Грозно обрушившись на Путина за массовые депортации, разрушение городов и "ужасающее ощущение, что война может никогда не закончиться", он также подверг резкой критике мир, который велел ему не нагнетать напряженность после полномасштабного вторжения России в 2022 году.



"После 24 февраля ничто не вредило нашей коалиции больше, чем эта концепция. Каждое "Не обостряйте" для нас звучало как "Вы победите" для Путина", - сказал Зеленский.



Он поблагодарил союзников за каждый пакет санкций против Москвы, но призвал их следить за тем, чтобы они работали. Россия, например, нашла обходные пути для импорта запрещенных западных продуктов, которые все равно появляются на полках магазинов.



И западные комплектующие находятся в ракетах, которыми Россия обстреливает Украину ежедневно.

