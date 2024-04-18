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Захарова обвинила страны Запада в "ядерном шантаже"
18.04.2024 12:03 Алина Груднева

Захарова обвинила страны Запада в "ядерном шантаже"

Официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила западные страны в "ядерном шантаже".

По данным российских СМИ, соответствующее заявление она сделала 18 апреля.

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Таким образом Захарова прокомментировала требования Запада и МАГАТЭ передать Украине контроль над захваченной Запорожской АЭС.

"Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит", - отметила она.
 

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