



Захарова обвинила страны Запада в "ядерном шантаже"

Официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила западные страны в "ядерном шантаже".



По данным российских СМИ, соответствующее заявление она сделала 18 апреля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Таким образом Захарова прокомментировала требования Запада и МАГАТЭ передать Украине контроль над захваченной Запорожской АЭС.



"Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит", - отметила она.

