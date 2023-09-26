



Южная Корея проводит военный парад в Сеуле на фоне угроз КНДР

Во вторник, 26 сентября, Южная Корея впервые за десятилетие проведет крупномасштабный военный парад, приуроченный к Дню вооруженных сил страны. По Сеулу проедет самое разнообразное вооружение – от баллистических ракет до ударных вертолетов, демонстрируя военную силу страны.



В мероприятии, которое продлится целый день в Сеуле, примут участие тысячи военнослужащих, южнокорейские танки и самоходные артиллерийские установки, а также штурмовики и беспилотники, к которым присоединятся 300 из 28 500 американских солдат, базирующихся в стране, сообщило Министерство обороны.



Последний раз Южная Корея проводила военный уличный парад в 2013 году.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль занял “ястребиную” позицию в отношении Северной Кореи, пообещав “быстрый подавляющий” ответ на любую агрессию со стороны Пхеньяна и активно укрепляя военный союз с Вашингтоном и Токио с момента вступления в должность в прошлом году.