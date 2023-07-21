



ЮАР обратилась за ордером на арест Путина

Министерство юстиции ЮАР запросило ордер на арест российского президента Владимира Путина у директора государственного обвинения (NDPP) Шамиле Батохи.



Об этом сообщило издание News24.



Это произошло более чем через два месяца после того, как Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР направил своим коллегам по правосудию ордер Международного уголовного суда (МУС). Ордер был выдан на основании ответственности Путина за военные преступления, совершенные во время вторжения России в Украину.



Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС, запланированный на август в Йоханнесбурге.



Однако после того, как правительство заявило, что Путин не поедет в ЮАР, Минюст попросила суд обязать исполнить ордер на арест в любой момент, когда он приедет в страну.





