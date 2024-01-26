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ВОЗ отвергла обвинения в сговоре с ХАМАСом
26.01.2024 19:05 Алина Груднева

ВОЗ отвергла обвинения в сговоре с ХАМАСом

Всемирная организация здравоохранения отвергает обвинения Израиля в сговоре с ХАМАСом.

Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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По его словам, такие обвинения "ставят под угрозу персонал организации".

"ВОЗ опровергает обвинения Израиля в том, что находится в сговоре с ХАМАСом и закрывает глаза на страдания заложников, удерживаемых в Газе. Такие ложные утверждения вредны и могут поставить под угрозу наших сотрудников, которые рискуют своими жизнями, обслуживая уязвимые слои населения", - сказал он.

Гебрейесус заверил в том, что ВОЗ, как учреждение ООН, является "беспристрастной и работает ради здоровья и благополучия всех людей".

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