ВОЗ отвергла обвинения в сговоре с ХАМАСом
Всемирная организация здравоохранения отвергает обвинения Израиля в сговоре с ХАМАСом.
Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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По его словам, такие обвинения "ставят под угрозу персонал организации".
"ВОЗ опровергает обвинения Израиля в том, что находится в сговоре с ХАМАСом и закрывает глаза на страдания заложников, удерживаемых в Газе. Такие ложные утверждения вредны и могут поставить под угрозу наших сотрудников, которые рискуют своими жизнями, обслуживая уязвимые слои населения", - сказал он.
Гебрейесус заверил в том, что ВОЗ, как учреждение ООН, является "беспристрастной и работает ради здоровья и благополучия всех людей".