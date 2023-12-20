В РФ обвинили Запад в желании "помайданить" и пригрозили НАТО
Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в желании "помайданить" на Балканах.
Соответствующее заявление она сделала во время брифинга 20 декабря.
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По словам Захаровой, Кремль наблюдает в течение многих лет за тем, как в Сербии и других балканских странах применяются сценарии "продавливания западной воли" через акции протеста.
"Надо просто смотреть на Украину как на образец того, как делать не надо ни народу, ни государству", - добавила она.
Также Захарова объявила, что решение о размещении бригады немецкой армии в Литве с 2027 года приведет к региональной эскалации между Россией и НАТО.