



В РФ обвинили Запад в желании "помайданить" и пригрозили НАТО

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в желании "помайданить" на Балканах.



Соответствующее заявление она сделала во время брифинга 20 декабря.



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По словам Захаровой, Кремль наблюдает в течение многих лет за тем, как в Сербии и других балканских странах применяются сценарии "продавливания западной воли" через акции протеста.



"Надо просто смотреть на Украину как на образец того, как делать не надо ни народу, ни государству", - добавила она.



Также Захарова объявила, что решение о размещении бригады немецкой армии в Литве с 2027 года приведет к региональной эскалации между Россией и НАТО.