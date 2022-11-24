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В Ливане в седьмой раз не смогли выбрать президента
24.11.2022 15:50 Ольга Белозерова

В Ливане в седьмой раз не смогли выбрать президента

Ливанские законодатели в седьмой раз не смогли выбрать преемника Мишеля Ауна, который недавно покинул пост президента страны. 

Об этом сообщает The Times of Israel.

Парламент Ливана оказался разделен между сторонниками террористической группировки "Хизбалла" и ее противниками. При этом, ни одна из сторон не имеет явного большинства. 

Депутат Мишель Моавад, который считается близким к Соединенным Штатам, заручился поддержкой 42 из 128 депутатов парламента, но не достиг требуемого большинства. При этом сторонники "Хизбаллы" подали большое количество испорченных бюллетеней - больше, чем получил Моавад.

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