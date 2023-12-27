



В Бразилии сказали, намерены ли арестовывать Путина

Бразилия вряд ли станет арестовывать президента РФ Владимира Путина, если тот нагрянет туда с визитом в 2024 на саммит G20.



Такое заявление в интервью ВВС сделал министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.



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"Мы должны рассматривать это в каждом конкретном случае. Всегда, даже в правилах МУС, есть режим для глав государств, который мы должны изучить. Если он захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию на встречах в Бразилии", - сказал министр.



По его словам, арест вряд ли будет проведен, несмотря на то, что Бразилия является подписантом Римского статута. В любом случае, для такого шага "должен быть приказ".



"Я не знаю. Не думаю, что это возможно. Я также надеюсь, что нет. Я не знаю. Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло", - ответил Виейра.