



Украинской разведке известно, в каких бункерах прячется Путин



Владимир Путин имеет в своем распоряжении множество бункеров.



По данным УНИАН, об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления развелки Минобороны Украины Андрей Юсов.



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"Не будем говорить сколько их. У Путина один из позывных - "бункерный", любит он это дело и как граф Дракула прячется в этих глубоких подземельях", - отметил он.



По словам Юсова, своих двойников Путин в бункеры не пускает.