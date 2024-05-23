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Украинской разведке известно, в каких бункерах прячется Путин
23.05.2024 13:55 Алина Груднева

Украинской разведке известно, в каких бункерах прячется Путин


Владимир Путин имеет в своем распоряжении множество бункеров.

По данным УНИАН, об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления развелки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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"Не будем говорить сколько их. У Путина один из позывных - "бункерный", любит он это дело и как граф Дракула прячется в этих глубоких подземельях", - отметил он.

По словам Юсова, своих двойников Путин в бункеры не пускает.

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