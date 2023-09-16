



Украина получила от США 3D-принтеры для печати запчастей к военной технике

Украина получила от Соединенных Штатов Америки промышленные 3D-принтеры, с помощью которых можно печатать запчасти к военной технике прямо на поле боя. Об этом заявил помощник главы Пентагона по вопросам закупок и снабжения Уильям ЛаПлант, сообщило издание "Голос Америки".



По словам представителя Министерства обороны США, такие специальные 3D-принтеры промышленного уровня были доставлены в Украину в августе. Украинские операторы уже прошли обучение по работе с этими устройствами и готовы к их использованию, добавил американский чиновник.



"Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все необходимые запчасти", - пояснил он.



ЛаПлант отметил, что наличие у украинской стороны данных принтеров "кардинально меняет ситуацию", так как устройства ускоряют процесс и открывают новые возможности.



"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически производить детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", - обратил внимание представитель Пентагона.



Также он добавил, что в Украине специалисты после начала широкомасштабного вторжения РФ стали самостоятельно и по своей инициативе печатать 3D запчасти и детали, даже без наличия соответствующих разрешений, и не имея пакетов технических данных.



"Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Поэтому мы навели с этим порядок вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных", – высказался он о ситуации.