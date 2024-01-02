



Турция не пустит в свои воды минные тральщики, переданные Киеву

Турция не намерена пропускать в свои воды в Черном море минные тральщики, которые были переданы Киеву Великобританией в декабре 2023 года.



По данным информационного агентства Reuters, речь идет о кораблях "Чернигов" (M310) и "Черкассы" (M311).



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Как отметили в Центре противодействия дезинформации при управлении президента Турции, Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей воюющих сторон "в соответствии с Конвенцией Монтре".