



Столтенберг: РФ увеличила присутствие на Крайнем Севере

Североатлантический Альянс заметил увеличение присутствия российского контингента на Крайнем Севере.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.

"Мы видим, что на Крайнем Севере одновременно происходит много вещей. Мы, конечно же, видим увеличение российского присутствия: они вновь открывают старые военные базы советской эпохи", - сказал он.

По словам генсека НАТО, также там замечено больше воздушного, морского присутствия.

"Они совершенствуют свой потенциал, в том числе подводные лодки и не в последнюю очередь более современное оружие, я имею в виду ядерное", - отметил он.