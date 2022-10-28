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Столтенберг: РФ увеличила присутствие на Крайнем Севере
28.10.2022 13:14 Алина Груднева

Столтенберг: РФ увеличила присутствие на Крайнем Севере

Североатлантический Альянс заметил увеличение присутствия российского контингента на Крайнем Севере.

 
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.
 
"Мы видим, что на Крайнем Севере одновременно происходит много вещей. Мы, конечно же, видим увеличение российского присутствия: они вновь открывают старые военные базы советской эпохи", - сказал он.
 
По словам генсека НАТО, также там замечено больше воздушного, морского присутствия. 
 
"Они совершенствуют свой потенциал, в том числе подводные лодки и не в последнюю очередь более современное оружие, я имею в виду ядерное", - отметил он.

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