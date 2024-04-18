



США и 47 стран-членов ООН осудили иранскую атаку на Израиль

США возглавили группу из 48 стран в ООН, осуждающую массированную атаку Ирана на Израиль.



В их совместном заявлении сказано, что это нападение могло нанести значительный ущерб и привести к человеческим жертвам.



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"Мы также осуждаем тот факт, что ракеты и БПЛА, выпущенные по Израилю, нарушили воздушное пространство нескольких государств региона, поставив под угрозу жизни невинных людей в этих странах, и, судя по всему, пересекали воздушное пространство вблизи святых мест в Иерусалиме. Мы приветствуем усилия по предотвращению дальнейшей эскалации в регионе после успешных скоординированных усилий по защите от нападения Ирана", - сказано в заявлении.



Также страны-члены ООН осудили Иран за захват контейнеровоза вблизи Ормузского пролива. Они призвали немедленно освободить судна и членов экипажа.



"Это нападение является последним в серии опасных и дестабилизирующих действий Ирана и его партнеров, которые представляют серьезную угрозу глобальному миру и безопасности. Мы призываем все стороны предпринять шаги для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации и требуем полного выполнения всех резолюций. Мы будем укреплять наше дипломатическое сотрудничество, чтобы работать над деэскалацией в регионе", - добавили в заявлении.

