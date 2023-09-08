



СМИ: Левин и Смотрич бойкотируют открытие суда из-за отказа пригласить Нетаниягу

Министр юстиции Ярив Левин и министр финансов Бецалель Смотрич намерены бойкотировать церемонию открытия нового здания суда в Иерусалиме на следующей неделе в знак протеста против отказа администрации суда пригласить премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Премьер-министры обычно не присутствуют на таких церемониях, но Левин попросил администрацию суда направить приглашение Нетаниягу, сообщил 7 сентября новостной сайт Walla, заявив, что запрос министра юстиции был отклонен.



По данным издания, администрация суда решила не нарушать протокол приглашения, но не приветствует присутствие Нетаниягу, учитывая, что будут присутствовать все судьи окружного и мирового суда Иерусалима, включая тех, которые ведут заседания на уголовном процессе над ним. Согласно сообщению, возмущенный решением не приглашать премьер-министра, Левин планирует бойкотировать мероприятие. Смотрич намерен последовать его примеру.



Сообщается, что офисы Левина и Смотрича не ответили на запросы о комментариях, как и администрация суда.