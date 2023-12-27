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Скончался экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
27.12.2023 19:53 Алина Груднева

Скончался экс-глава Еврокомиссии Жак Делор

В среду, 27 декабря, стало известно о кончине бывшего председателя Еврокомиссии Жака Делора.

Об этом сообщило французское информационное агентство AFP.

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Жак Делор умер на 99-м году жизни. Он занимал пост президента Европейской комиссии в 1985-1995 годах.

Затем он отказался баллотироваться на пост президента Франции от имени Социалистической партии, несмотря на его значительное преимущество в опросах.  В начале 80-х он занимал пост министра экономики Франции.
 

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