



Скончался экс-глава Еврокомиссии Жак Делор

В среду, 27 декабря, стало известно о кончине бывшего председателя Еврокомиссии Жака Делора.



Об этом сообщило французское информационное агентство AFP.



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Жак Делор умер на 99-м году жизни. Он занимал пост президента Европейской комиссии в 1985-1995 годах.



Затем он отказался баллотироваться на пост президента Франции от имени Социалистической партии, несмотря на его значительное преимущество в опросах. В начале 80-х он занимал пост министра экономики Франции.

