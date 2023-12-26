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Швеция на шаг ближе к НАТО: что решили в Турции
26.12.2023 18:45 Алина Груднева

Швеция на шаг ближе к НАТО: что решили в Турции

Комиссия турецкого парламента одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО, что приблизило страну на еще один шаг к Североатлантическому Альянсу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Решения приняла Комиссии по иностранным делам парламента Турции. Это один из ключевых шагов на пути к расширению блока.

Далее должен проголосовать турецкий парламент. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель. В завершение процесса, закон должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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