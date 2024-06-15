



Шольц оправдался за затягивание решения о новом пакете санкций против РФ

Германия препятствует введению нового пакета европейских санкций против России, поскольку есть несколько спорных моментов.



Об этом в интервью Axel Springer сказал канцлер Германии Олаф Шольц.



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По его словам, новый пакет антироссийских санкций не заблокирован. Страны Евросоюза продолжают обсуждать детали.



"Речь идет о том, как мы можем убедиться, что немецкая экономика может осуществлять свою деятельность и одновременно убедиться, что товары, доставляемые где-то в Южную Америку, в азиатские страны или в Африку, не попадут в Россию обходным путем", - пояснил Шольц.



Он анонсировал, что новый пакет будет скоро согласован. Канцлер также добавил, что Германия не идет по стопам Венгрии, которая ранее блокировала многие решения.



"Да, это отличная фраза, но это полная чушь. Мы хотим найти решение", - добавил он.