



Шойгу похвастался Ким Чен Ыну "Кинжалом"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в рамках поездки по России посетил аэродром Кневичи в Приморье.



По данным министерства обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу лично продемонстрировал ему самолет МиГ-31 и аэробаллистическую ракету "Кинжал".



"О летно-технических возможностях гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал" доложил командующий Дальней авиации ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Данный российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность", – сообщили в ведомстве.



Во Владивостоке Ким Чен Ына провели по фрегату Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Также главе КНДР похвастались бомбардировщиком Су-34, истребителями Су-30СМ, Су-35С и штурмовиком Су-25СМ3. Более того, ему показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.



