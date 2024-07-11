



Россия решила выпускать свои детали для Airbus и Boeing

Как сказали у Виктора Орбана, пристегните ремни. На что решились в России после воровства лизинговых самолетов.



“Аэрофлот” совместно с “Росатомом” решил выпускать аналоговые западные детали к украденным у Запада самолетов.



По словам представителя авиакомпании, выпуск комплектующих начнется уже в августе. На площадке будут производить компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, а также элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования и прочих разных деталей.

