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Россия решила выпускать свои детали для Airbus и Boeing
11.07.2024 04:30 MIGnews.com

Россия решила выпускать свои детали для Airbus и Boeing

Как сказали у Виктора Орбана, пристегните ремни. На что решились в России после воровства лизинговых самолетов.

“Аэрофлот” совместно с “Росатомом” решил выпускать аналоговые западные детали к украденным у Запада самолетов.

По словам представителя авиакомпании, выпуск комплектующих начнется уже в августе. На площадке будут производить компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, а также элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования и прочих разных деталей. 
 

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