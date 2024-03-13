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Путин опять пригрозил США ядерной войной
13.03.2024 09:07 Алина Груднева

Путин опять пригрозил США ядерной войной

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз пригрозил Вашингтону ядерной войной, если американцы введут свои войска в Украину.

Такое заявление он сделал в интервью пропагандисту Киселеву.

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"В США достаточно специалистов в области российско-американских отношений и в области стратегического сдерживания. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы", - сказал он.

По словам Путина, страны Запада хотели разрушения Россия, но "столкнулись с бессилием перед единством" россиян.

"С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности", - также добавил он.

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