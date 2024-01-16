



Путин: государственность Украины находится под угрозой из-за продолжения войны

Президент России Владимир Путин сказал во вторник, 16 января, что государственность Украины может пострадать от "непоправимого удара" в случае продолжения войны, но Россия никогда не будет вынуждена отказываться от "достигнутых успехов".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Путин отверг "так называемые мирные формулы", обсуждаемые на Западе и в Украине, и то, что он назвал "непомерными требованиями", которые они влекут за собой.

