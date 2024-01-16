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Путин: государственность Украины находится под угрозой из-за продолжения войны
16.01.2024 20:00 MIGnews.com

Путин: государственность Украины находится под угрозой из-за продолжения войны

Президент России Владимир Путин сказал во вторник, 16 января, что государственность Украины может пострадать от "непоправимого удара" в случае продолжения войны, но Россия никогда не будет вынуждена отказываться от "достигнутых успехов".

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Путин отверг "так называемые мирные формулы", обсуждаемые на Западе и в Украине, и то, что он назвал "непомерными требованиями", которые они влекут за собой.
 

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