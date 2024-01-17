



Премьер Бельгии: 2024-й - решающий год для демократии

Демократия и свобода в 2024 году будут подвергнуты испытанию на фоне выборов президента в США.



По данным The Guardian, такое заявление сделал бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо, выступая перед членами Европарламента.



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"2024 год станет решающим годом. Многое поставлено на карту для Европы, многое поставлено на карту для Запада. Годом, когда наши демократии и наши свободы подвергнутся испытанию. Не только в связи с выборами в Европарламент, но и в Конгресс США, а также с выборами американского президента", - отметил он.



По словам Де Кроо, европейцы не должны бояться перспективы того, что следующий год принесет лозунг "Америка прежде всего".



"Мы должны принять это, поставив Европу на более прочную основу. Более сильную, более суверенную, более самостоятельную. Европа, которая приносит пользу и меняет жизнь людей. Защищая их, укрепляя экономику, готовя общее европейское будущее", - добавил он.