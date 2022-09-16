



Представитель Катара в ООН обвинил Израиль в терактах 11 сентября

Посол Катара при Организации Объединенных Наций в Женеве, которая была назначен председателем Форума ООН по правам человека, имеет за плечами антисемитские высказывания, придерживается фанатичных убеждений против сообщества ЛГБТК+ и поддерживает антизападные заговоры, заявила наблюдательная группа неправительственной правозащитной организации UN Watch.



UN Watch задокументировала десятки случаев, когда посол Катара Хенд аль-Муфтах выражала антиеврейские и гомофобные взгляды в Интернете. правозащитники в понедельник направили письмо президенту КПЧ ООН Фредерико Вильегасу с петицией против ее выдвижения на пост председателя Форума ООН по правам человека.



По данным UN Watch, в период с 2011 по 2021 год Аль-Муфтах опубликовала десятки дискриминационных и конспирологических твитов, в том числе обвиняла Израиль в терактах 11 сентября, называла евреев "врагами" и говорила, что геи не заслуживают прав.



"Евреи сосредоточили свои инвестиции в промышленности и СМИ, и именно поэтому они доминировали, тиранизировали и правили миром", — написала она в Твиттере в феврале 2012 года.



Позже она заявила, что евреи несут ответственность за "антиисламские настроения повсюду", сказала, что Израиль знал о террористической атаке "Аль-Каиды" на Синае и что "Израиль висит над каждой террористической атакой", даже предполагая, что Израиль сам основал "Аль-Каиду".



По данным UN Watch, Аль-Муфтах также призвала "всех молодых людей" прочитать "Великий заговор" Мустафы Махмуда. В это же время она утверждала, что евреи являются "термитами" западной цивилизации и "тысячу лет планировали уничтожить этот мир и господствовать над ним".



Ее взгляды "полностью противоречат принципам и ценностям Форума ООН, который она стремится возглавить, и уставу Совета по правам человека", — говорится в письме с.



«Посол Хенд аль-Муфтах — ярая антисемитка, который уже более десяти лет пишет в Твиттере гнусную ненависть к евреям и геям, распространяя при этом теории заговора и дезинформацию о западных странах", — заявил исполнительный директор UN Watch Гилель Нойер. — "Она — последний человек в мире, который должен возглавить Форум ООН по правам человека, демократии и верховенству закона".



Взгляды аль-Муфтах, похоже, не изменились за эти годы. В 2013 году она написала в Твиттере, что "евреи — наши враги", а с 2016 по 2017 год несколько раз публиковала обещания "изгнать" евреев после освобождения Палестины и "растоптать последний труп проклятого сиониста в Газе".



По данным UN Watch, она также опубликовала видео, в котором утверждалось, что за терактами 11 сентября стоит Моссад, а в 2021 году написала в Твиттере молитву, в которой просила Бога "ослепить" сионистов и "парализовать их руки".



Ее твиты против представителей ЛГБТК+ и их прав часто включали антизападные настроения.



"Запад празднует отсутствие разума и религии", — сказала она о свадьбе дочери-лесбиянки бывшего американского вице-президента Дика Чейни в 2012 году, осуждая "падение его морали".



"К черту эту культурную глобализацию, которая дала им права, которых они не заслуживают", — сказала она о геях и лесбиянках в 2012 году, сообщает UN Watch.



Она также часто выражала антифранцузские настроения, называя страну "высокомерной диктатурой… под маской демократии" в 2012 году и обвиняя французское "правительство и народ" в расизме по отношению к мусульманам.



UN Watch также сообщила, что Аль-Муфтах обвинила Францию ​​в "убийстве свободы невинных мусульман в Мали".



В 2021 году она обвинила "гегемонию западной культуры" в "деформации, порче и упадке" "морали и ценностей", которые, по ее словам, представляются под разными предлогами, включая "права человека".



UN Watch также отметила, что ее сообщения в социальных сетях являются "грустным комментарием" в отношении учебных заведений, в которых она училась и преподавала, включая Лондонский университет, SOAS, Эксетерский университет в Великобритании, Катарский университет и Институт последипломного образования в Дохе.



Аль-Муфтах была первой женщиной, назначенной в Совет шуры Катара, признанной самой влиятельной фигурой Катара в социальных сетях в 2016 году и отмеченной Британским советом в 2019 году.

