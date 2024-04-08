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Почему сгорел "Серпухов"?
08.04.2024 18:18 MIGnews.com

Почему сгорел "Серпухов"?


8 апреля стало известно, что в Калининградской области на российском ракетном корабле "Серпухов" произошел пожар.

Инцидент произошел на военно-морской базе "Балтийск".

Что именно стало причиной пожара - пока неизвестно.

Отметим, что при помощи "Серпухова" россияне могли запускать ракеты "Оникс", а также "Калибр".

Российский ракетный корабль "Серпухов" получил повреждения во время пожара. На восстановление боеспособности уйдет много времени.

В ГУР уточнили, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

 

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