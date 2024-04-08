



Почему сгорел "Серпухов"?



8 апреля стало известно, что в Калининградской области на российском ракетном корабле "Серпухов" произошел пожар.



Инцидент произошел на военно-морской базе "Балтийск".



Что именно стало причиной пожара - пока неизвестно.



Отметим, что при помощи "Серпухова" россияне могли запускать ракеты "Оникс", а также "Калибр".



Российский ракетный корабль "Серпухов" получил повреждения во время пожара. На восстановление боеспособности уйдет много времени.



В ГУР уточнили, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.



