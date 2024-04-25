Новости » Политика
Песков о поставках ATACMS в Украину: США подливают масла в огонь
25.04.2024 20:17 Алина Груднева

Песков о поставках ATACMS в Украину: США подливают масла в огонь

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Соединенными Штатами Украине дальнобойный ракет ATACMS.

В ответ на вопрос пропагандиста Павла Зарубина, он сказал, что это демонстрирует "вовлеченность США" в войну, которую развязала Россия.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он подчеркнул, что такими поставками Штаты "продолжают подливать масла в огонь".

Песков также отметил, что  из-за дальнобойных ракет, которые получит Киев, нужно будет расширить "буферную зону", необходимую для безопасности России.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы