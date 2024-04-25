



Песков о поставках ATACMS в Украину: США подливают масла в огонь

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Соединенными Штатами Украине дальнобойный ракет ATACMS.



В ответ на вопрос пропагандиста Павла Зарубина, он сказал, что это демонстрирует "вовлеченность США" в войну, которую развязала Россия.



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Он подчеркнул, что такими поставками Штаты "продолжают подливать масла в огонь".



Песков также отметил, что из-за дальнобойных ракет, которые получит Киев, нужно будет расширить "буферную зону", необходимую для безопасности России.