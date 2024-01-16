



Отчет из Давоса: возможные сценарии войны в Украине

В течение ближайших двух лет война в Украине может пройти через несколько этапов развития, подвергаясь влиянию как финансовой, так и политической стабильности в мире, согласно отчету Всемирного экономического форума.



Этот документ указывает на три геополитические точки на пути развития мира: войну в Украине, напряженность вокруг Тайваня и конфликт между Израилем и ХАМАСом, подчеркивая, что эскалация в любой из этих областей может оказать глобальное воздействие.



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"В период следующих двух лет ситуация в Украине может как усилиться, так и повторно замедлиться. Несмотря на наличие санкций, Россия продолжает выигрывать от выручки от энергетических ресурсов и экспорта товаров, и этот выигрыш может увеличиться при расширении конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в отчете.



Доклад также подчеркивает факторы, которые могут повлиять на развитие событий в Украине, включая уменьшение поддержки со стороны США и Европы, что затруднит усилия Украины по поддержанию союза с Западом; продолжающийся выигрыш России от энергоресурсов и экспорта товаров даже при наличии санкций; возможное использование обычного, а не ядерного оружия в случае эскалации; и возможное превращение войны в долгосрочный конфликт, который продлится годы или десятилетия.



"Постконфликтные сценарии для Украины и России сложно предвидеть, и существует вероятность, что война может периодически "замораживаться" и продолжаться годами или даже десятилетиями", - отмечено в отчете.

