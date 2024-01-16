



Основные тезисы выступления Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая со специальным обращением к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что военной стратегии российского президента Путина необходимо положить конец уже сейчас, пока его агрессия не распространилась на другие территории.



"Полномасштабная война в Европе продолжается уже почти два года. Считая время с момента незаконной аннексии Россией нашего Крыма. Прошло почти 10 лет. И уже почти 10 лет Россия вмешивается в дела африканских стран от Судана до Мали. Сирийская война, все еще кровоточащая из-за решения Путина что-то доказать миру, продолжается уже почти 13 лет", - сказал президент.



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Так, по его словам, "Путин украл, как минимум, 13 лет мира, насадив боль и кризисы по всему миру, Путин пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20-м веке: массовые депортации, разрушение городов и сел до основания и ужасающее ощущение того, что война может никогда не закончиться".



"Фактически, Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу", - отметил Зеленский



"И он не изменится. Он не изменится. Мы должны измениться. Мы все должны измениться до такой степени, чтобы безумие, пребывающее в голове этого человека или любого другого агрессора, не возобладало", - добавил он.



Зеленский также подчеркнул, что "Путин всегда откровенно говорит о том, чего он хочет, что он делает и кто его цели, его ответом на пределы хаоса в мире является безграничная поддержка террористических сил".



"Режимы, подобные его, существуют до тех пор, пока они ведут войны. И мы, мы все, мы все в свободном мире существуем до тех пор, пока можем себя защитить. Если кто-то думает, что это только про нас, это только про Украину, то он в корне ошибается…", - сказал украинский президент.



При этом, обращаясь к участникам форума, он спросил, какая европейская страна сегодня может предоставить равную украинской боеспособную армию, которая могла бы сдерживать российскую агрессию.



"И сколько мужчин и женщин ваши страны готовы послать на защиту другого государства, другой нации? И, если в предстоящие годы придется вместе бороться против Путина, не лучше ли положить конец ему и его военной стратегии сейчас, пока наши храбрые мужчины и женщины уже делают это. Они чемпионы мира", - подчеркнул Зеленский.

