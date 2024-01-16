



Орбан готов заблокировать финансовую помощь Украине от ЕС

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, высказался против изменению бюджета Европейского союза, направленному на выделение 50 миллиардов евро для Украины.



Он подчеркнул, что финансовая поддержка Украины не должна "вредить" общему бюджету ЕС. Орбан поддержал идею, что любой финансовый механизм для Украины должен быть выделен из бюджета ЕС.



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"Если мы хотим оказать помощь Украине, то, на мой взгляд, это должно происходить так, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС", - отметил он.



Премьер-министр выразил опасения относительно предложения выделять такие значительные средства из бюджета ЕС на период на четыре года, считая это нарушением суверенитета и национальных интересов Евросоюза. Орбан подчеркнул, что даже сейчас трудно предвидеть, что произойдет через четыре года.

По мнению Орбана, предложение Венгрии о создании механизма финансовой поддержки для Украины, основанного на величине валового национального дохода, представляет собой более реалистичный подход.



"Если Брюссель согласится, то это будет означать предоставление помощи Украине вне общего бюджета. В противном случае я с сожалением воспользуюсь правом вето", - подчеркнул он.

