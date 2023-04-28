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Оппозиционный политик ЮАР пообещал арестовать Путина
28.04.2023 14:48 Евгения Маркова

Оппозиционный политик ЮАР пообещал арестовать Путина

Высокопоставленный член главной оппозиционной партии ЮАР  "Демократический альянс" пригрозил арестовать президента России Владимира Путина, если он приедет в Южную Африку.

В заявлении, опубликованном в четверг, премьер-министр Западно-Капской провинции Алан Винд сказал, что если Путин действительно приедет в Южную Африку на саммит BRICS в августе, Западно-Капская провинция натравит на него свои правоохранительные органы. 

"Если российский лидер ступит на территорию Западно-Капской провинции, мы, как правительство провинции, заставим сотрудников наших правоохранительных органов, финансируемых правительством Западно-Капской провинции, арестовать его. Если южноафриканской полицейской службе не будет дано указание действовать,  это сделаем мы", - заявил Винд.

Винд также заявил, что готов столкнуться с любыми последствиями своей позиции, а Западный Кейп арестует Путина в знак солидарности с народом Украины.

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