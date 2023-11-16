



"Оплатить кровью христиан". Письмо бен Ладена поддержали в TikTok

Письмо основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, написанное 21 год назад, стало вирусным на TikTok, и многие пользователи выразили свое согласие с террористом.



Письмо, написанное всего через год после терактов 11 сентября, было опубликовано в газете Guardian в 2002 году, но 15 ноября 2023 года было удалено, после того как о нем стало известно в социальных сетях.



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Хэштег #lettertoamerica был просмотрен в приложении TikTok 4,5 млн. раз.



В письме открыто используется антисемитская лексика и затрагивается вопрос о создании "палестинского государства". Также оправдывается теракт 11 сентября, возлагается вина за него на еврейский народ.



"Палестина не должна быть в плену, ибо мы попытаемся разорвать ее оковы. Соединенные Штаты заплатят за свое высокомерие кровью христиан и их средствами", - сказано в письме.