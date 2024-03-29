



МИД Польши: Доставка снарядов для Украины уже началась



Организация поставок снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже началась. Точные сроки доставки пока не раскрывают. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает издание Wnp.pl.



"Тот факт, что она (инициатива Чехии - ред.) уже получила твердые обещания о поддержке, подкрепленные денежными средствами, и что транспортировка уже организуется, означает, что мы чувствуем бремя ответственности за помощь Украине в борьбе с российским вторжением", - заявил Сикорский.



Он также добавил, что Польша "удвоит свой вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины". При этом он отказался называть конкретные суммы и объяснил это "военной тайной".



"Я не чувствую себя уполномоченным говорить о конкретных суммах", - подчеркнул министр.



Напомним, участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы уже подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировалось.