



Лукашенко забил тревогу из-за "угроз" вокруг Беларуси

Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по вопросам безопасности из-за прогноз "значительного обострения ситуации" на государственной границе Беларуси.



По данным "БелТА", он объявил на заседании о том, что обстановка вокруг республики "остается сложной", а вблизи границ "наращивается военный потенциал НАТО и происходят провокации".



"Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились", – сказал Лукашенкоон.



По его словам, он хотел бы хотел услышать "исчерпывающие предложения" по противодействию такой "угрозе".



В свою очередь, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель объявил о том, что прогнозируется "значительное обострение оперативной обстановки" вокруг Беларуси.

