



КНДР симулировала ядерный удар по Южной Корее

Северная Корея провела обучение по симулированию ядерного удара по Южной Корее, пишет агентство Reuters.



Государственные СМИ КНДР назвали это ответом на планы превентивной ядерной атаки со стороны Южной Кореи и США.



Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в море спустя несколько часов после того, как США развернули бомбардировщики B-1B для воздушных учений союзников.



Помимо запуска ракет, северокорейские военные отрабатывали оккупацию территории Южной Кореи.

