



Китай предупреждает своих граждан в Сингапуре держаться подальше от азартных игр

Посольство Китая в Сингапуре в понедельник, 18 марта, призвало своих граждан в городе-государстве держаться подальше от всех видов ставок, заявив, что азартные игры за границей нарушают китайские законы.



Предупреждение прозвучало в тот момент, когда Пекин активизировал свои усилия по пресечению азартных игр китайских граждан в Юго-Восточной Азии, популярном туристическом направлении.



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В своем заявлении посольство "торжественно напомнило" большинству китайцев в Сингапуре о необходимости повысить свою правовую грамотность и держаться подальше от азартных игр. В Сингапуре расположены два казино, одно из которых управляется компанией Las Vegas Sands (LVS.N), а другое - Genting Singapore (GENS.SI).



"Даже если зарубежные казино открыты на законных основаниях, трансграничные азартные игры китайских граждан могут нарушать законы нашей страны", - заявили в посольстве, добавив, что посольства и консульства могут оказаться не в состоянии предоставить консульскую защиту в случае нарушения.

