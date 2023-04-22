



Израиль готовится к 16-й неделе протестов

В субботу, 22 апреля, возобновятся еженедельные акции протеста против правовой реформы.



Основной митинг, традиционно, пройдет в центре Тель-Авива. Протестующие соберутся на площади Габима, после чего в 18:30 пройдут маршем на улицу Каплан.



По словам организаторов, демонстрации пройдут в более чем 100 местах по всей стране, включая Хайфу, Беэр-Шеву, Иерусалим, Нетанию, Ашдод, Бейт-Шемеш, Кфар-Сабе и Бат-Ям.



Ожидается, что сегодня с главной сцены выступят бывший глава ШАБАК Юваль Дискин, генеральный директор Национального совета еврейских женщин (NCJW) Шейла Кац, переживший Холокост Авраам Рот, активистка за права бедуинских женщин Ханан Алсана, представитель резервистов Идо Галили и другие.



Кроме того, певец Ошик Леви расскажет о писателе и авторе текстов Йонатане Гефене, который скончался в среду.



"Продолжая судебный переворот, правительство углубляет раскол в израильском обществе, нанося ущерб экономике и безопасности Израиля. Недавнее заявление Moody показывает, что судебный переворот имеет серьезные экономические последствия для Государства Израиль. Мы не будем сидеть в стороне, пока правительство разрывает Израиль в клочья", — сказали организаторы.



Акции протеста пройдут в преддверии непростой недели, когда Израиль будет отмечать День памяти павших воинов и 75-летний День независимости.



В воскресение состоится большая демонстрация в Тель-Авиве, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибудет, чтобы выступить на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Еврейских Федераций Северной Америки.



В понедельник в День памяти также пройдут акции протеста во время участия политиков в официальных церемониях. Организаторы хотят сорвать выступления некоторых членов коалиции.



Особую озабоченность вызывает церемония на военном кладбище в Беэр-Шеве, где должен выступить министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.