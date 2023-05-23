



ИИ на поле боя: ЦАХАЛ и концепция автономных боевых действий



Генеральный директор министерства обороны Израиля Эяль Замир говорит, что искусственный интеллект - это "следующая революция в изменении облика войны на поле боя".



Израиль намерен удвоить свои технологические достижения, чтобы стать "сверхдержавой" искусственного интеллекта (ИИ), заявил в понедельник генеральный директор министерства обороны. Израиль сделал ставку на развитие автономной войны и оптимизацию процесса принятия боевых решений.



"Есть те, кто рассматривает ИИ как следующую революцию в изменении облика войны на поле боя", - сказал генерал-майор (в отставке) Эяль Замир на ежегодном международном форуме по безопасности в центре Израиля.



Он сказал, что шаги по использованию быстрой эволюции ИИ включают создание специальной организации по военной робототехнике в Министерстве обороны Израиля, а также рекордно высокий бюджет на соответствующие исследования и разработки в этом году.



Замир, выступая в Университете Райхмана на ежегодной конференции в Герцлии, назвал GPT (Generative Pre-trained Transformer) и AGI (Artificial General Intelligence) сферами глубокого обучения, которыми занимаются гражданские отрасли ИИ и которые в конечном итоге могут найти военное применение.

Они потенциально включают в себя "способность платформ наносить роевые удары или боевых систем действовать независимо, объединение данных и помощь в быстром принятии решений в масштабах, превосходящих все, что мы когда-либо видели", - сказал он.



Израильские военные недавно рассказали о некоторых уже развернутых автономных системах.



В 2021 году Армия обороны Израиля заявила, что роботизированные джипы наблюдения помогут патрулировать границу сектора Газа. Ранее в этом месяце компания Israel Aerospace Industries представила автономную подводную лодку для сбора разведывательной информации, на счету которой уже "тысячи часов" работы.



На конференции Замир также описал достижения Израиля в кибервойне, которая, как многие считают, была использована против иранских ядерных объектов.



"Наша задача - превратить Государство Израиль в сверхдержаву ИИ и стать во главе очень ограниченного числа мировых держав, входящих в этот клуб", - сказал Замир.