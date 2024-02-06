



Хаменеи потребовал нанести "решительный удар" по Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал исламский мир нанести решительный удар по Израилю.



Он потребовал разорвать с Еврейским Государством все экономические связи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Улемы, ученые, политики и журналисты исламского мира должны потребовать, чтобы правительства их стран нанесли решительный удар по сионистскому режиму", - сказал он.



По словам Хаменеи, Иран не призывает вмешиваться в войну между Израилем и ХАМАСом, а разорвать связи со страной.