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Хаменеи потребовал нанести "решительный удар" по Израилю
06.02.2024 12:04 Алина Груднева

Хаменеи потребовал нанести "решительный удар" по Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал исламский мир нанести решительный удар по Израилю.

Он потребовал разорвать с Еврейским Государством все экономические связи.

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"Улемы, ученые, политики и журналисты исламского мира должны потребовать, чтобы правительства их стран нанесли решительный удар по сионистскому режиму", - сказал он.

По словам Хаменеи, Иран не призывает вмешиваться в войну между Израилем и ХАМАСом, а разорвать связи со страной.

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