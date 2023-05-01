



Глава полиции Тель-Авива: переход на новую должность – политического характера

В преддверии своего ожидаемого назначения на новую должность начальник окружной полиции Тель-Авива Амихай Эшед называет этот шаг политическим после того, как Верховный суд заблокировал предыдущую попытку ультраправого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира сместить его.



В письме, отправленном его адвокатом комиссару полиции Коби Шабтаю, который рекомендовал Бен-Гвиру перевести Эшеда на другую работу, говорится, что этот шаг “фактически является его отстранением от занимаемой должности”.



“Ваши соображения являются неуместными, личными, политическими и непрофессиональными”, — говорится в нем, утверждая, что этот шаг был незаконным.



Предыдущая попытка Бен-Гвира сместить Эшеда с поста начальника полиции Тель-Авива была предпринята после того, как депутат Кнессета раскритиковал действия офицера в связи с массовыми протестами против планов правительства по судебной реформе