



Глава МИД ФРГ: G7 должна отреагировать на иранскую атаку на Израиль

Министр иностранных дел Анналена Бербок перед официальным визитом в Израиль призвала G7 отреагировать на иранскую атаку.



По ее словам, такие меры она обсудила с коллегами на встрече в Италии.



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"Мы также обсуждаем дальнейшие меры в G7, потому что должен быть ответ на эту беспрецедентную атаку", - подчеркнула Бербок.



По словам главы немецкого МИДа, необходимо избежать эскалации на Ближнем Востоке, которая может стать фатальной.



Накануне Бербок и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетили Израиль, призвав страну к "сдержанности".