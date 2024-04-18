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Глава МИД ФРГ: G7 должна отреагировать на иранскую атаку на Израиль
18.04.2024 13:23 Алина Груднева

Глава МИД ФРГ: G7 должна отреагировать на иранскую атаку на Израиль

Министр иностранных дел Анналена Бербок перед официальным визитом в Израиль призвала G7 отреагировать на иранскую атаку.

По ее словам, такие меры она обсудила с коллегами на встрече в Италии.

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"Мы также обсуждаем дальнейшие меры в G7, потому что должен быть ответ на эту беспрецедентную атаку", - подчеркнула Бербок.

По словам главы немецкого МИДа, необходимо избежать эскалации на Ближнем Востоке, которая может стать фатальной.

Накануне Бербок и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетили Израиль, призвав страну к "сдержанности".

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