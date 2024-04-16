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Глава МИД Египта предостерег Израиль и Иран
16.04.2024 19:14 Алина Груднева

Глава МИД Египта предостерег Израиль и Иран

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел переговоры с официальными лицами Израиля и Ирана.

Итоги он подвел в комментарии американскому телеканалу CNN.

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По словам Шукри, он обсудил с израильскими и иранскими коллегами необходимость поддержания "спокойствия и мира" в регионе, чтобы не допустить широкомасштабной войны.

"Взаимные нападки между Израилем и Ираном никоим образом не способствуют решению давних проблем и конфликтов в регионе. Это втянет нас в бесконечный цикл репрессий, который приведет только к более широкомасштабной конфронтации с очень серьезными последствиями для двух народов", - предупредил он.

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