



Глава МИД Египта предостерег Израиль и Иран

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел переговоры с официальными лицами Израиля и Ирана.



Итоги он подвел в комментарии американскому телеканалу CNN.



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По словам Шукри, он обсудил с израильскими и иранскими коллегами необходимость поддержания "спокойствия и мира" в регионе, чтобы не допустить широкомасштабной войны.



"Взаимные нападки между Израилем и Ираном никоим образом не способствуют решению давних проблем и конфликтов в регионе. Это втянет нас в бесконечный цикл репрессий, который приведет только к более широкомасштабной конфронтации с очень серьезными последствиями для двух народов", - предупредил он.