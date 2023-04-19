



Герцог - Дуде: Память о Холокосте – платформа для диалога между народами

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к польскому коллеге Аджею Дуде на церемонии, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто.



Он поблагодарил польского лидера за усилия по увековечению памяти погибших.



"Я благодарю вас за ваши колоссальные усилия и приверженность задаче увековечению памяти. Мы должны помнить: в памяти о Холокосте нет ничего постмодернистского или релятивистского. Абсолютное зло существовало в виде нацистов и их пособников. И абсолютное добро существовало в виде жертв и бунтовщиков от каждого народа. При передаче этого наследия потомкам, важно, чтобы оно отражало эту непреложную аксиому", — сказал Герцог.



По словам президента, память о Холокосте является платформой для диалога между странами и для продвижения дружбы между народами.