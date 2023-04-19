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Стартовала церемония по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто
19.04.2023 14:41 Алина Груднева

Стартовала церемония по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто

Днем, 19 апреля, в Польше стартовала официальная государственная церемония, посвященная 80-летию восстания в Варшавском гетто.

Ее посетили президент Израиля Ицхак Герцог, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и их польский коллега Анджей Дуда.

Все они по очереди выступают на церемонии перед Мемориалом героям гетто.

После официального мероприятия лидеры отправятся в синагогу Ножиков в Варшаве. Там они послушают концерт Польско-израильского молодежного симфонического оркестра.
 

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