



Стартовала церемония по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто

Днем, 19 апреля, в Польше стартовала официальная государственная церемония, посвященная 80-летию восстания в Варшавском гетто.



Ее посетили президент Израиля Ицхак Герцог, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и их польский коллега Анджей Дуда.



Все они по очереди выступают на церемонии перед Мемориалом героям гетто.



После официального мероприятия лидеры отправятся в синагогу Ножиков в Варшаве. Там они послушают концерт Польско-израильского молодежного симфонического оркестра.

