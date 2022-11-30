



Ганц отклонил просьбу Бен-Гвира посетить осужденного солдата

Уходящий министр обороны Бени Ганц отклонил просьбу лидера партии "Оцма Йехудит" о посещении бойца ЦАХАЛа, заключенного на 10 дней в военную тюрьму. Напомним, что солдат сказал "левым" активистам, что "Бен-Гвир наведет здесь порядок".



Об этом сообщает Times of Israel.



Ганц заявил Бен-Гвиру, что его поведение "представляет собой циничное использование солдат ЦАХАЛа в отвратительной манере, которая наносит ущерб военным".



Он подчеркнул, что военные "имеют исключительную власть над вопросами командования и дисциплины. Любое политическое вмешательство совершенно неправильно".



Итамар Бен-Гвир уже ответил Ганцу и заявил: "Это Ганц цинично использует солдат, бросая их и создавая вакуум лидерства. Министр обороны, который поддерживает анархистов вместо своих солдат, вредит армии".