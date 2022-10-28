



ФРГ вызвала посла Ирана "на ковер"

Германия вызвала посла Ирана для переговоров в качестве ответного шага.

Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ.

Ранее Иран вызвал посла Германии, чтобы обвинить Берлин во вмешательстве во внутренние дела Исламской Республики на фоне массовых протестов после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

Германия пообещала ужесточить ограничения на въезд в Иран сверх уже объявленного пакета санкций в ответ на ситуацию с правами человека в стране.