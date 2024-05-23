



Франция успешно испытала модернизированный ядерный носитель



Франция успешно испытала модернизированную ракету ASMPA-R, способную нести ядерную боеголовку.



По словам министра национальной обороны Франции Себастьена Лекорню, в испытаниях участвовал истребитель Rafale.



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Уточняется, что ASMPA-R разрабатывается концерном MBDA. Испытания были проведены в небе над французской территорией.



"ASMPA-R соответствует стремлению президента Франции сохранить оперативную надежность французских вооруженных сил в долгосрочной перспективе", – сообщает минобороны Франции.



