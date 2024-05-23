Новости » Политика
Франция успешно испытала модернизированный ядерный носитель
23.05.2024 07:46 Алина Груднева

Франция успешно испытала модернизированный ядерный носитель

 
Франция успешно испытала модернизированную ракету ASMPA-R, способную нести ядерную боеголовку.

По словам министра национальной обороны Франции Себастьена Лекорню, в испытаниях участвовал истребитель Rafale.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что ASMPA-R разрабатывается концерном MBDA. Испытания были проведены в небе над французской территорией.

"ASMPA-R соответствует стремлению президента Франции сохранить оперативную надежность французских вооруженных сил в долгосрочной перспективе", – сообщает минобороны Франции.
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы