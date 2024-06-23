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Хуситы и музыка – угрозы США, Британии, Израилю и обещания дойти до Черного моря
23.06.2024 19:06 MIGnews.com

Хуситы и музыка – угрозы США, Британии, Израилю и обещания дойти до Черного моря

Группировка хуситов выпустила музыкальный клип, в котором содержатся антисемитские карикатуры на евреев, споры между Израилем, Великобританией и США, а также обещания, что они дойдут до Черного моря.

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Байден и Сунак у них получились "не очень". Компьютерная графика, в том числе с использованием ИИ, тоже подкачала.
 


 

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