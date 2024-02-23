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Британка, присоединившаяся к ИГИЛ, проиграла апелляцию по лишению гражданства
23.02.2024 12:59 MIGnews.com

Британка, присоединившаяся к ИГИЛ, проиграла апелляцию по лишению гражданства

Уроженка Великобритании Шамима Бегум, которая школьницей отправилась в Сирию, чтобы присоединиться к группировке "Исламское государство", проиграла свою последнюю апелляцию по поводу лишения ее британского гражданства.

Британское правительство лишило Бегум гражданства по соображениям национальной безопасности в 2019 году.

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Бегум, которой сейчас 24 года, утверждала, что это решение было незаконным, в том числе потому, что британские власти не смогли должным образом рассмотреть вопрос о том, является ли она жертвой торговли людьми, и этот аргумент был отклонен судом низшей инстанции в феврале 2023 года.

В пятницу Апелляционный суд Лондона отклонил ее апелляцию, поданную в октябре.
 

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